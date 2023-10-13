13 октября
﻿
Происшествия

Автомобиль сгорел на алтайской трассе после столкновения с иномаркой

УАЗ сгорел после столкновения с иномаркой на трассе возле села Калманка, сообщают очевидцы во "В курсе 22".

ДТП.
ДТП.
"В курсе 22"

ДТП произошло утром 13 октября. УАЗ столкнулся с минивэном и загорелся на трассе. Приехали спасатели.

На дороге остались осколки автомобилей.

Сообщают о пострадавших, но подробностей пока нет.

Ранее в Барнауле 11 октября произошло страшное ДТП на пр. Красноармейском. Легковушка влетела в трамвайную остановку. Пострадали два человека. Девушка находится в больнице в тяжелом состоянии.

ДТП на Красноармейском.
ДТП на Красноармейском.
"Инцидент Барнаул".
ДТП на Красноармейском.
ДТП на Красноармейском.
"Инцидент Барнаул".

Эксперты еще в 2022 году говорили, что остановка на том месте построена не по правилам - она очень узкая.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость