Автомобиль сгорел в центре Барнаула

В Барнауле утром 24 января заметили горевший на пр. Калинина автомобиль. Видео опубликовал «В курсе 22».

Как рассказали очевидцы, пострадавших нет. Водительница успела вовремя покинуть салон.

На кадрах видно, как у легковушки открытым пламенем горит капот, а багажник раскрыт.

Позднее стало известно, что на место происшествия приехали сотрудники МЧС. Подробности происшествия выясняют.

Ранее в алтайском селе загорелся автомобиль, посыпающий дороги горячим шлаком. Очевидец снимал на видео, как в его родном селе посыпают дороги от гололеда, однако стал свидетелем пожара.