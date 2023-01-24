24 января
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Происшествия

Автомобиль сгорел в центре Барнаула

В Барнауле утром 24 января заметили горевший на пр. Калинина автомобиль. Видео опубликовал «В курсе 22».

Горящий автомобиль в Барнауле.
Горящий автомобиль в Барнауле.
В курсе 22.

Как рассказали очевидцы, пострадавших нет. Водительница успела вовремя покинуть салон.

На кадрах видно, как у легковушки открытым пламенем горит капот, а багажник раскрыт.

Позднее стало известно, что на место происшествия приехали сотрудники МЧС. Подробности происшествия выясняют.

Ранее в алтайском селе загорелся автомобиль, посыпающий дороги горячим шлаком. Очевидец снимал на видео, как в его родном селе посыпают дороги от гололеда, однако стал свидетелем пожара.

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