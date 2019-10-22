Автомобиль службы протокола Медведева сбил мужчину на пешеходном переходе

На момент аварии пассажиров в ней не было, рассказал РБК источник в региональном главке МВД. Наезд совершен на пешеходном переходе — водитель не уступил дорогу мужчине, в результате он упал на капот затормозившей машины.
Со слов водителя автобазы № 2, он вышел из автомобиля, убедился, что пешеход не получил серьезных травм, и уехал с места ДТП.
Вызывать ГИБДД водитель не стал, пишет bfm.ru.
Машина прибыла в автоколонну с разбитым передним стеклом и сейчас стоит в гараже, так как является объектом дознания. После происшествия пострадавший пешеход обратился с заявлением в полицию.
Ведется разбирательство.