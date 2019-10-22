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Происшествия

Автомобиль службы протокола Медведева сбил мужчину на пешеходном переходе

Сотрудники ГИБДД Московской области устанавливают обстоятельства наезда на пешехода в поселке Нахабино в Подмосковье. В ДТП под Красногорском участвовал автомобиль Ford Mondeo службы протокола премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Дмитрий Медведев на предприятии "Абрау-Дюрсо".
Дмитрий Медведев на предприятии "Абрау-Дюрсо".
government.ru

На момент аварии пассажиров в ней не было, рассказал РБК источник в региональном главке МВД. Наезд совершен на пешеходном переходе — водитель не уступил дорогу мужчине, в результате он упал на капот затормозившей машины.

Со слов водителя автобазы № 2, он вышел из автомобиля, убедился, что пешеход не получил серьезных травм, и уехал с места ДТП.

Вызывать ГИБДД водитель не стал, пишет bfm.ru.

Машина прибыла в автоколонну с разбитым передним стеклом и сейчас стоит в гараже, так как является объектом дознания. После происшествия пострадавший пешеход обратился с заявлением в полицию.

Ведется разбирательство.

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