Автомобиль такси заблокировал движение трамваев в Барнауле

«Автомобиль такси оказался на трамвайных путях. Движение трамваев заблокировано», — отмечает автор заметки.
Уточняется, что инцидент случился на улице Попова в районе здания № 167.
Автомобиль такси в Барнауле выехал на трамвайные рельсы и временно заблокировал движение, сообщили в паблике «Инцидент Барнаул».
«Автомобиль такси оказался на трамвайных путях. Движение трамваев заблокировано», — отмечает автор заметки.
Уточняется, что инцидент случился на улице Попова в районе здания № 167.
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