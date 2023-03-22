22 марта
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Происшествия

Автомобиль врезался в отбойник на Алтае. Погибла девушка

24-летняя жительница села Дубровка Республики Алтай ночью 22 марта врезалась в отбойное ограждение на Чуйском тракте, сообщает региональное ГУ МВД.

Автомобиль врезался в отбойник на Алтае.
Автомобиль врезался в отбойник на Алтае.
ГУ МВД по Республике Алтай

Девушка за рулем Subaru Legacy ехала с превышающей безопасную скоростью и не справилась с управлением.

Машина влетела в металлический отбойкник. В результате сельчанка скончалась до приезда скорой помощи.

Автомобиль врезался в отбойник на Алтае.
Автомобиль врезался в отбойник на Алтае.
ГУ МВД по Республике Алтай

В ведомстве отметили, что водительница не была пристегнута ремнем безопасности. Полиция проводит проверку.

Ранее 23-летний водитель «Тойоты» не справился с управлением в том же районе республики. Автомобиль улетел в кювет, а пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу.

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