Автомобиль врезался в отбойник на Алтае. Погибла девушка

24-летняя жительница села Дубровка Республики Алтай ночью 22 марта врезалась в отбойное ограждение на Чуйском тракте, сообщает региональное ГУ МВД.

Автомобиль врезался в отбойник на Алтае.

Девушка за рулем Subaru Legacy ехала с превышающей безопасную скоростью и не справилась с управлением.

Машина влетела в металлический отбойкник. В результате сельчанка скончалась до приезда скорой помощи.

Автомобиль врезался в отбойник на Алтае. ГУ МВД по Республике Алтай

В ведомстве отметили, что водительница не была пристегнута ремнем безопасности. Полиция проводит проверку.

Ранее 23-летний водитель «Тойоты» не справился с управлением в том же районе республики. Автомобиль улетел в кювет, а пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу.