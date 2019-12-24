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Происшествия

Бабушка мальчика, которого в алтайском селе сбил водитель чиновника, рассказала подробности ДТП

В райцентре Бурла Алтайского края вечером 23 декабря 9-летний мальчик попал под машину. Ребенок с другими детьми катался с горки, которую построили на центральной площади, и вылетел прямо под колеса авто. Подробности altapress.ru рассказала бабушка пострадавшего Наталья Морева.

Катание с горки.
Катание с горки.
Открытые источники в Интернете (СС0)

По словам женщины, дорогу еще не перекрыли, идет стройка снежного городка, но дети уже облюбовали горку. Мальчик скатился с нее и попал под проезжающую мимо машину.

За рулем был водитель главы администрации района. Его узнали местные жители.

«Он даже не остановился. Переехал ребенка и поехал дальше. Девочка была рядом, она испугалась, начала звать на помощь. Подошла женщина и вызвала скорую», — рассказала женщина.

Ребенок находится в реанимации с внутренними травмами и переломами.

Водителя задержали, идет проверка.

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