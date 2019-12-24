Бабушка мальчика, которого в алтайском селе сбил водитель чиновника, рассказала подробности ДТП

По словам женщины, дорогу еще не перекрыли, идет стройка снежного городка, но дети уже облюбовали горку. Мальчик скатился с нее и попал под проезжающую мимо машину.
За рулем был водитель главы администрации района. Его узнали местные жители.
«Он даже не остановился. Переехал ребенка и поехал дальше. Девочка была рядом, она испугалась, начала звать на помощь. Подошла женщина и вызвала скорую», — рассказала женщина.
Ребенок находится в реанимации с внутренними травмами и переломами.
Водителя задержали, идет проверка.