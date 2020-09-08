Балаган в суде до оглашения приговора: как проходил процесс над Ефремовым

Дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова добралось до финальной части — приговора. Во всяком случае, в суде первой инстанции.

Страна следила за процессом — как оскорбляли друг друга адвокаты обеих сторон, читали в Telegram-канале LIFE SHOT стихотворение самого Ефремова, написанное им на девять дней со смерти водителя Сергея Захарова.

Был обморок актера в зале заседаний, о чем писала Lenta.ru. Рублевые иски от потерпевшей стороны за моральный вред, которые уже оплачены в размере трех рублей актером.

Транспорт адвокатов

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, приехал на третье слушание на самокате, пишет tvzvezda.ru. Хотя на предыдущие слушания Добровинский приезжал в суд на кабриолете Aston Martin и Rolls-Royce.

Михаил Ефремов за решеткой. Скриншот видео программы «Прямой эфир» телеканала «Россия 1».

Эльман Пашаев неизменно являлся у здания Пресненского суда на Maybach.

Ток-шоу

Адвокаты и пострадавшая семья появлялись в «Пусть говорят» чуть ли не на следующий день после ДТП, а все, кто следил за процессом, не стеснялись в выражениях, пишет bfm.ru.

Джигурда

Почти каждое заседание по Ефремову посещал певец Никита Джигурда. Он вел свое расследование, размахивал заключением некой экспертизы о том, что видеозаписи с участием Ефремова — поддельные, а также декламировал свои стихи в поддержку актера.

Актерская поддержка

В поддержку Ефремова на своей странице во «ВКонтакте» выступил и актер Иван Охлобыстин. Это неудивительно. Ведь Ефремов — его старый друг и крестный отец старшей дочери. На своей странице Охлобыстин разместил письмо президенту РФ Владимиру Путину.

Актриса Елена Проклова на одном из ток-шоу призвала спасать актера как человека, что не надо доводить дело до суда.

Вырезать

В сети ходил слух, что Ефремова вырежут из отснятого материала по сериалу «Вампиры средней полосы», что впоследствии опроверг коллега Ефремова по площадке Дмитрий Лысенков.

Итог процессу подвела певица Наргиз: она заявила, что жалела Ефремова ровно до того момента, как начались судебные заседания. Весь процесс она назвала «балаганом».

«Кремлевский доктор»

Врач и телеведущий Александр Мясников считает, что лучшим исходом для Михаила Ефремова стала бы смерть в ДТП, заявил доктор, комментируя «Вечерней Москве» поведение актера в период судебного разбирательства. В этом случае от артиста «хоть что-то осталось бы — он сохранил бы часть своего достоинства».

«Кремлевский доктор» Мясников. Стоп-кадр YouTube.

Мясников заявил, что не верит в раскаяние актера.

«Если бы этот человек жил во время Великой Отечественной, и угодил в лапы фашистам, он стал бы с ними сотрудничать. Я уверен, чтобы спасти себя, он выдал бы и пленных в концлагере стал бы расстреливать, чтобы в живых оставили. А, попав опять к нашим, говорил бы: «Я ничего не помню!», — заявил Мясников.

Тем не менее судебный процесс вышел на финишную прямую. 8 сентября в Пресненском суде Москвы огласят приговор.

Что произошло

Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил аварию в центре Москвы вечером 8 июня. Его автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Второй водитель Сергей Захаров скончался в больнице от кровопотери. Актер не пострадал и был отпущен под подписку о невыезде.