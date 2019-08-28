Банда алтайских наркоторговцев попала под 18 уголовных дел

Оперативники задержали пять человек, которые закупали и реализовывали в Алтайском крае крупные партии наркотиков, сообщили в МВД России. Общий вес изъятых наркотиков составил около 6 кг оценочной стоимостью более 10 млн рублей.

Участников ОПГ подозревают в организации незаконного производства и покушении на сбыт синтетических наркотических средств. Крупные партии сначала закупали, а затем реализовывали через интернет-магазин посредством «закладок».

Полицейские нашли более 30 тайников с расфасованным на разовые дозы наркотиком.

Задержали наркоторговцев в Барнауле, Бийске и Рубцовске.

При обыске в домах подозреваемых нашли около трех кг «синтетики», а также вещества для производства курительных смесей, приспособления для упаковки и фасовки запрещенных веществ, банковские карты, электронные весы и оргтехника.

Возбуждено 18 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 и частями 4, 5 статьи 228.1 УК РФ.