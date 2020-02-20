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Происшествия

Банда бродячих псов на Севере срывает с россиян шапки

Три жителя Магадана заявили в полицию о собаках, которые сорвали с них шапки.

Северные ездовые собаки.
Северные ездовые собаки.
altapress.ru

В дежурную часть ОМВД России по городу Магадану от трех жителей областного центра поступили сообщения о том, что бродячие собаки сорвали с них головные уборы, пишет местный интернет-ресурс «Весьма».

«Сотрудниками полиции проведены проверки, информация направлена в мэрию областного центра для принятия мер реагирования», — рассказали в пресс-службе УМВД региона.

В сети один из местных жителей отметил, что забирать шапки одну собаку, возможно, научили школьники, которые после уроков кидали псу варежки и головные уборы, чем и приучили.

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