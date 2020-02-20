Банда бродячих псов на Севере срывает с россиян шапки

В дежурную часть ОМВД России по городу Магадану от трех жителей областного центра поступили сообщения о том, что бродячие собаки сорвали с них головные уборы, пишет местный интернет-ресурс «Весьма».
«Сотрудниками полиции проведены проверки, информация направлена в мэрию областного центра для принятия мер реагирования», — рассказали в пресс-службе УМВД региона.
В сети один из местных жителей отметил, что забирать шапки одну собаку, возможно, научили школьники, которые после уроков кидали псу варежки и головные уборы, чем и приучили.