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Банда из мужчины и трех женщин украла 30 кроликов в Алтайском крае

Сотрудники полиции задержали компанию из трех женщин и одного мужчины по подозрению в краже 30 кроликов, сообщает МВД по Алтайскому краю.

Кролики.
Кролики.
22.мвд.рф

Кража произошла в конце 2018 года в селе Новотырышкино. Четверо жителей села Смоленское проникли на усадьбу местной жительницы и похитили три десятка кроликов. Сумма материального ущерба составила более 25 тысяч рублей.

Причастность подозреваемых к краже была установлена сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России по Смоленскому району в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Кролики.
Кролики.
22.мвд.рф

Возбуждено уголовное дело по пунктам «б» и «в» статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище с причинением значительного ущерба гражданину).

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