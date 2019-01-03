Банда из мужчины и трех женщин украла 30 кроликов в Алтайском крае

Сотрудники полиции задержали компанию из трех женщин и одного мужчины по подозрению в краже 30 кроликов, сообщает МВД по Алтайскому краю.

Кража произошла в конце 2018 года в селе Новотырышкино. Четверо жителей села Смоленское проникли на усадьбу местной жительницы и похитили три десятка кроликов. Сумма материального ущерба составила более 25 тысяч рублей.

Причастность подозреваемых к краже была установлена сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России по Смоленскому району в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Кролики. 22.мвд.рф

Возбуждено уголовное дело по пунктам «б» и «в» статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище с причинением значительного ущерба гражданину).