Банда мошенников обманула с жильем почти сотню жителей Алтайского края

89 жителей Алтайского края попались на уловки мошенников при покупке недвижимости. Обманщики действовали по четко отлаженной схеме, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. Под суд пошли пять женщин.

На мошенников люди попадали в процессе поисков съемного жилья.

Обманщики убеждали звонивших, что интересующий их вариант жилья действительно сдается и нужно явиться в агентство, чтобы заключить договор, заплатить за полученную информацию, а также получить контактные данные собственника жилья.

Во всех случаях люди приезжали, подписывали договор в двух экземплярах и платили деньги. Как правило, в присутствии всех потерпевших мошенники звонили предполагаемому собственнику. Когда после этого собственникам звонили сами потерпевшие, им отказывали по надуманным причинам.

Евгения Харькина,

помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула:

В судебном заседании потерпевшие пояснили, что их интересовала именно та квартира или дом, которые были найдены в сети интернет. Большинству потерпевшим предлагались иные варианты жилья, которые не подходили под предъявляемые требования.

Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил 251 тысяч 500 рублей. На момент вынесения приговора часть уже была возмещена, поэтому наказание определено в виде условного срока.