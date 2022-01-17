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Происшествия

Бандиты напали на вдову Градского и отобрали у нее 100 млн рублей

Вооруженные люди напали на вдову народного артиста Александра Градского Марину Коташенко в Московской области, под угрозой оружия они отобрали у нее порядка 100 млн рублей, сообщает «Интерфакс».

Пистолет. Оружие.
Пистолет. Оружие.
CC0

На Центральной кольцевой автодороге неизвестные спровоцировали ДТП с автомобилем Марины Коташенко — вдовой Градского. После этого, угрожая оружием, они заставили ее вернуться в ее дом в деревне Мишуткино, где забрали деньги общей сумой около 100 млн рублей, и скрылись.

«Со слов потерпевшей, она почувствовала удар в заднюю часть своего автомобиля и вышла из машины. В этот момент к ней подошли трое мужчин, угрожая предметом, похожим на оружие, они заставили проследовать ее к месту проживания, где забрали крупную сумму денег и скрылись», говорится в сообщении главного управления МВД России по Московской области.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о «разбое» по факту ЧП с Мариной Коташенко, пишет bfm.ru.

Коташенко — вдова Александра Градского.

Певец, мультиинструменталист, автор песен, поэт, композитор, художественный руководитель театра «Градский Холл» Александр Градский скончался на 73-м году жизни 28 ноября прошлого года.

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