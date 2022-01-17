Бандиты напали на вдову Градского и отобрали у нее 100 млн рублей

На Центральной кольцевой автодороге неизвестные спровоцировали ДТП с автомобилем Марины Коташенко — вдовой Градского. После этого, угрожая оружием, они заставили ее вернуться в ее дом в деревне Мишуткино, где забрали деньги общей сумой около 100 млн рублей, и скрылись.
«Со слов потерпевшей, она почувствовала удар в заднюю часть своего автомобиля и вышла из машины. В этот момент к ней подошли трое мужчин, угрожая предметом, похожим на оружие, они заставили проследовать ее к месту проживания, где забрали крупную сумму денег и скрылись», говорится в сообщении главного управления МВД России по Московской области.
Полиция возбудила уголовное дело по статье о «разбое» по факту ЧП с Мариной Коташенко, пишет bfm.ru.
Коташенко — вдова Александра Градского.
Певец, мультиинструменталист, автор песен, поэт, композитор, художественный руководитель театра «Градский Холл» Александр Градский скончался на 73-м году жизни 28 ноября прошлого года.