Посетивший Китай северокорейского торгового чиновника расстреляли за нарушение карантина после возвращения в КНДР, сообщает Daily Mail со ссылкой на корейские СМИ.

Мужчина покинул карантин и направился в общественную баню.

Чиновник был помещен в карантин <так теперь в КНДР поступают с гражданами, посещающими соседнюю страну>. За нарушение закона мужчину приговорили к смертной казни. Приговор привели в исполнение.

Еще один северокорейский чиновник был сослан на отдаленную ферму после того, как пытался скрыть факт посещения Китая.

Северная Корея предприняла самые жесткие карантинные меры, почти полностью перекрыв границу с КНР.

В отношении посещающих Китай граждан КНДР введены военные законы для обеспечения безопасности страны, пишет «МК».

Ни одного случая заболевания коронавирусом в КНДР до сих пор не зафиксировано. Хотя многие граждане работают в КНР.

Последние данные

В Китае по состоянию на 00:00 (время КНР) 15 февраля число заболевших пневмонией, вызываемой новым коронавирусом Covid-19, составило 66 492 человек, умерли 1 523 человека, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV, получивший впоследствии название Covid-19, сообщает «Интерфакс». Всемирная организация здравоохранения в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.