Барнаулец едва не угодил под колеса фуры

Жителя Барнаула на одной из автодорог подрезал грузовик, его машина едва не угодила под колеса большой фуры. Видео случившегося он выложил в паблике Barnaul.22.

Судя по опубликованным кадрам, инцидент произошел где-то на выезде из краевой столицы.

Здесь барнаулец, едва не стал участником ДТП. Он предупредил жителей города и края о том, чтобы те были внимательны на дорогах, где встречаются такие «чудаки», как водитель грузовика.

Подписчики сообщества оценили скорость реакции водителя, выложившего видео.

«Красава автор. Справился!» — говорится в одном из комментариев.

Кроме того, в комментариях недоумевают, зачем водитель фуры решил перестроится влево, если впереди была абсолютно свободная дорога.

Автор поста отметил, что дата и время на кадрах с видеорегистратора не верные. Инцидент случился накануне утром.