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Происшествия

Барнаулец пытался купить мотоцикл по объявлению и потерял деньги

В Барнауле мужчина пытался купить мотоцикл через интернет, но наткнулся на мошенников и потерял крупную сумму, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Мотоцикл.
Мотоцикл.
СС0

Предварительно установлено, что потерпевший нашел объявление о продаже мотоцикла на одном из сайтов бесплатных объявлений. Мужчина написал продавцу и сообщил, что готов купить товар.

Вскоре продавец отправил копию паспорта и договор купли-продажи, а спустя время обещал переслать фотографии накладной транспортной компании.

Потерпевший в качестве предоплаты отправил на чужую карту 30 тысяч рублей. После этого продавец перестал выходить на связь, удалил объявление и изменил данные в анкете. Потерпевший понял, что его обманули и обратился в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело.

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