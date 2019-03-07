Барнаулец пытался купить мотоцикл по объявлению и потерял деньги

Предварительно установлено, что потерпевший нашел объявление о продаже мотоцикла на одном из сайтов бесплатных объявлений. Мужчина написал продавцу и сообщил, что готов купить товар.
Вскоре продавец отправил копию паспорта и договор купли-продажи, а спустя время обещал переслать фотографии накладной транспортной компании.
Потерпевший в качестве предоплаты отправил на чужую карту 30 тысяч рублей. После этого продавец перестал выходить на связь, удалил объявление и изменил данные в анкете. Потерпевший понял, что его обманули и обратился в полицию.
Правоохранители возбудили уголовное дело.