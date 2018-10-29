Барнаулец пытался сжечь автомобиль, когда его остановили полицейские

В Барнауле 28 октября пьяный мужчина пытался поджечь свой автомобиль, когда его остановили полицейские, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Автомобиль 44-летнего мужчины остановили, потому что он проехал на запрещающий сигнал светофора. Во время оформления протокола полицейские поняли, что барнаулец пьян.

В таких случаях автомобиль эвакуируют, но водитель начал мешать сотрудникам ГИБДД. Мужчина сказал, что хочет взять вещи из багажника, а сам плеснул на капот из бутылки жидкость и с помощью зажигалки попытался поджечь автомобиль.

Полицейские быстро потушили возгорание, а водителя задержали. От огня пострадала форма сотрудников.

В ведомстве отмечают, что всего за прошедшие выходные в Барнауле выявили 851 нарушение. К административной ответственности привлекли 16 водителей, которые сели за руль пьяными.