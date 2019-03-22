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Происшествия

Барнаулец хотел зарубить полицейского топором

Пьяный житель Барнаула угрожал своей сожительнице топором, а после приезда полиции переключился на представителя власти. Теперь барнаульца ждет суд, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Топор.
Топор.
Открытые источники в Интернете (СС0)

В начале марта 36-летний мужчина вернулся домой пьяный и начал ругаться со своей сожительницей при малолетнем ребенке. Когда мужчина схватился за топор, женщина решила вызвать полицию. Правоохранители попытались войти во двор частного дома, но хозяин стал угрожать расправой и продолжал размахивать топором.

В ходе следствия мужчина признал вину, но сказал, что помнит не все, так как был сильно пьян.

Уголовное дело направлено в суд.

За применение насилия в отношении представителя власти ему грозит до пяти лет тюрьмы.

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