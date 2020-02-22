Барнаулец ищет очевидцев ДТП с участием автомобиля полиции

Вечером 21 февраля в Барнауле произошло ДТП с участием служебного автомобиля полиции, сообщают подписчики сообщества «Инцидент Барнаул» ВКонтакте.

На пересечении улиц Антона Петрова и 42-й Краснознамённой бригады служебный УАЗ проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем «Toyota Corolla».

По информации сообщества, ГУ МВД России по Алтайскому краю, предварительно установило, что сотрудники полиции направлялись на вызов с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом.

В результате ДТП травмы получил сотрудник полиции 1996 года рождения, находившийся на пассажирском сиденье. В больнице ему оказали медицинская помощь. Также повреждения получили автомобили.

В соцсетях сообщают, что водитель «Toyota Corolla» ищет свидетелей аварии и записи с видеорегистраторов.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.