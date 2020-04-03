Барнаулец испугался и раскидал в магазине шампуни и дезодоранты

Житель Барнаула планировал украсть из магазина шампуни и дезодоранты, но бдительность директора торговой точки разрушили все его планы. Мужчина ранее «засветился» в ориентировках, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

В полицию позвонила директор магазина бытовой химии и хозяйственных товаров. Женщина сообщила, что в торговом зале обратила внимание на мужчину, которого ранее видела в размещенных ориентировках.

«Когда неизвестный выходил из магазина, бдительная горожанка подбежала к мужчине и потребовала вернуть похищенные товары. Подозреваемый в испуге стал выбрасывать из сумки шампуни и дезодоранты, после чего выбежал из магазина», — говорят в полиции.

Подозреваемым оказался ранее судимый местный житель 1978 года рождения. По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 «Грабеж» и части 3 статьи 30 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на преступление».