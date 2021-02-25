Барнаулец избил и ограбил приятелей на пьянке

Потасовка произошла в квартире на ул. Северо-Западной. Мужчина посреди гулянки стал бить ногами и руками одного из приятелей по голове и телу, потом взял нож и начал требовать телефон.
Завладев им, пьяный мужчина переключил агрессию на другого собутыльника и попросил отдать ему деньги, но наличных при себе у того не было.
Потерпевшему пришлось сходить в банкомат рядом с домом, где он снял с карты 2 тыс. рублей, вернулся и отдал их, как требовал нападавший.
На этом разбушевавшийся барнаулец не остановился. Он нанес несколько ударов по голове другому молодому человеку и, угрожая ножом, также забрал телефон.
Мужчину задержали, завели уголовное дело. Прокуратура утвердила обвинительное заключение.
Его обвиняют по ч.2 ст. 162, п. «г» ч.2 ст. 161, ч.2 ст.162 УК РФ (разбойные нападения с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, а также открытое хищение имущества), сообщил заместитель прокурора Железнодорожного района Вячеслав Лахонин.