Барнаулец изнасиловал девушку и пять лет скрывался от правосудия

38-летний барнаулец получил срок за изнасилование девушки, которое он совершил в марте 2015 года. Пять лет мужчине удавалось скрываться от правоохранительных органов, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

В ту ночь мужчина шел по одной из улиц и встретил ранее ему не знакомую 25-летнюю девушку. С применением физического и психологического насилия мужчина надругался над ней и скрылся.

«Несмотря на объективные факты, следователями, следователями криминалистами СК и сотрудниками полиции, состоящими в группе по расследованию преступлений „прошлых лет“, работа по установлению личности мужчины не прекращалась», — говорят в ведомстве.

Насильника нашли в декабре 2019 года. Вину он признал полностью.

Преступник отправился на 5 лет в колонию общего режима.