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Происшествия

Барнаулец, которого отпустила полиция, вернулся убивать жену

В Барнауле за избиение и причинение тяжелого ранения во второй раз задержали мужчину, которого сутки назад отпустили после нападения с отверткой на жену, сообщают в паблике «Инцидент Барнаул».

Отвертка.
Отвертка.
открытые источники

История началась 25 июня — в доме № 88 по улице Попова.

«Полицейские приехали на вызов о домашнем насилии. В тот день он кинулся на жену с отверткой», — говорится в сообщении.

Пока один полицейский брал показание у женщины, второй правоохранитель стоял на улице рядом с мужчиной.

Судя по видео с камеры наблюдения, злоумышленник напал на полицейского и сбежал. Барнаульца поймали, но через сутки отпустили.


28 июня мужчина пришел домой, чтобы убить супругу.

«Сегодня он пришел убивать жену, но ее не оказалось дома. Тогда он избил ее мать и отверткой проткнул шею брату матери», — сообщает паблик со ссылкой на источник.

Пострадавшего госпитализировали и сразу направили в операционную.

Злоумышленника задержали во второй раз, однако родственники опасаются, что его вновь могут отпустить. Кстати, мужчина отбывал длительное наказание за убийство.

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