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Происшествия

Барнаулец купил автомобиль, который оказался в кредите

Жителя Барнаула купил автомобиль, а потом узнал, что он находится в кредите, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю. Полицейские вычислили, по какой схеме обманули мужчину.

Ключи от автомобиля.
Ключи от автомобиля.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Горожанин пришел в полицию с заявлением о том, что недавно купленный автомобиль в кредите, а ПТС в залоге у банка. Выяснилось, что 29-летний продавец заложил машину в банк, потом написал заявление на утрату ПТС и его восстановление. По полученному дубликату продал транспортное средство.

Сумма ущерба составила 200 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «мошенничество».

Правоохранители предупреждают: будьте внимательны при покупке транспортного средства, если вам предлагают дубликат ПТС вместо подлинника. Дело в том, что если паспорт автотранспорта попал в банк, злоумышленник может получить в ГИБДД дубликат, сославшись на потерю документа.

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