Барнаулец лишился почти 100 тысяч рублей после отдыха на озере

В день кражи мужчина отдыхал на озере с друзьями. Вернувшись домой на такси, он обнаружил пропажу телефона, там же была банковская карта.
«Мужчина решил сразу не обращаться в полицию, а попробовать самостоятельно найти гаджет. Вместе с таксистом они осмотрели салон автомобиля, затем проследовали на пляж озера, однако потерянное имущество так и не нашли», — рассказывают в МВД.
Тогда барнаулец позвонил на «горячую линию» банка и собирался заблокировать карту, но выяснилось, что с нее тремя операциями уже сняли всю сумму. Тогда мужчина обратился в правоохранительные органы.
Полицейские нашли подозреваемую. Ей оказалась жительница Барнаула 2001 года рождения. У нее дома нашли телефон и 51 тысячу рублей.
По данному факту возбудили уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с банковского счета».