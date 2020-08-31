Барнаулец лишился почти 100 тысяч рублей после отдыха на озере

В день кражи мужчина отдыхал на озере с друзьями. Вернувшись домой на такси, он обнаружил пропажу телефона, там же была банковская карта.

«Мужчина решил сразу не обращаться в полицию, а попробовать самостоятельно найти гаджет. Вместе с таксистом они осмотрели салон автомобиля, затем проследовали на пляж озера, однако потерянное имущество так и не нашли», — рассказывают в МВД.