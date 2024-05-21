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Происшествия

Барнаулец на автовокзале спаивал и обкрадывал пассажиров

35-летний мужчина, совершивший серию краж у пассажиров в Барнауле, предстанет перед судом, сообщает управление на транспорте МВД России по СФО.

Злоумышленник, которого ранее привлекали к уголовной ответственности, знакомился с потерпевшими в кафе автовокзала и распивал с ними алкоголь.

Когда потерпевшие теряли бдительность, мужчина похищал у них мобильные телефоны. У одной из жертв он также похитил банковскую карту, которой рассчитывался в магазинах.

Общая сумма ущерба составила более 40 тыс. рублей.

Преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее житель Алтайского края сделал подкоп, чтобы украсть у соседей радиоприемник, вентилятор и детский бассейн.

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