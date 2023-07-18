Барнаулец ночью устроил стрельбу, разозлившись на шумную компанию во дворе

Очевидцы сообщают, что нарушители не ограничились собственным пением и музыкой, а пригласили вокалиста с микрофоном и большой колонкой.
Один из местных жителей не стал терпеть ночных гуляк и вышел сделать замечание.
Свидетели утверждают, что перепалка закончилась разбитой аудиосистемой, стрельбой и испорченным настроением.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
В комментариях в соцсетях люди встали на сторону разозленного местного жителя.
Многие барнаульцы жалуются на пьяные компании под своими окнами и в парках, а также на салюты в позднее время, которые мешают выспаться перед рабочим днем.
Ранее неизвестные обстреляли стекло припаркованного автомобиля в Барнауле.