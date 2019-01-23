Барнаулец оборудовал в гараже тайную комнату и вырастил плантацию конопли

На окне в квартире барнаульца транспортные полицейские обнаружили инкубатор с рассадой конопли. При дальнейшем обследовании нашли и изъяли вещества растительного происхождения, расфасованные в полиэтиленовые пакеты и шприцы.
Теплицу, где незаконно культивировалось наркосодержащее растение, подозреваемый оборудовал в гараже. В потайной комнате были смонтированы системы орошения и вентиляции, поддержания температурного режима и влажности, — отмечают в ведомстве.
В общей сложности полицейские обнаружили и изъяли приготовленные к сбыту марихуану и масло каннабиса, массой более 350 граммов. Также изъяли части растений, упаковочные материалы и емкости для приготовления запрещенных веществ.
Полицейские возбудили уголовные дела, мужчину заключили под стражу. За незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.