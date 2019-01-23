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Происшествия
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Барнаулец оборудовал в гараже тайную комнату и вырастил плантацию конопли

Полицейские задержали 39-летнего жителя Барнаула, которого подозревают в культивировании конопли, пишет УТ МВД России по СФО.

Наркотики, которые нашли у барнаульца.
Наркотики, которые нашли у барнаульца.
УТ МВД России по СФО.

На окне в квартире барнаульца транспортные полицейские обнаружили инкубатор с рассадой конопли. При дальнейшем обследовании нашли и изъяли вещества растительного происхождения, расфасованные в полиэтиленовые пакеты и шприцы.

Теплицу, где незаконно культивировалось наркосодержащее растение, подозреваемый оборудовал в гараже. В потайной комнате были смонтированы системы орошения и вентиляции, поддержания температурного режима и влажности, — отмечают в ведомстве.

В общей сложности полицейские обнаружили и изъяли приготовленные к сбыту марихуану и масло каннабиса, массой более 350 граммов. Также изъяли части растений, упаковочные материалы и емкости для приготовления запрещенных веществ.

Полицейские возбудили уголовные дела, мужчину заключили под стражу. За незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

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