Барнаулец ограбил один ломбард и сдал добычу в другой

Жителя Барнаула задержали при попытке ограбить ломбард. Выяснилось, что ранее он уже ограбил аналогичное заведение и сдал добычу. Об этом рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Сначала барнаулец зашел в ломбард в спальном районе города и попросил посмотреть «печатку». Как только перстень оказался у него в руках, мужчина сразу убежал. Украшение он сдал в другой ломбард.

На следующий день мужчина попытался похитить часы в ломбарде уже в центре Барнаула. Когда он взял дорогостоящую вещь (якобы поближе посмотреть) и вновь попытался скрыться, сотрудник ломбарда заблокировал двери. Тогда мужчина оставил часы, вскрыл заблокированную дверь и скрылся.

Через несколько дней злоумышленника задержали, возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Ранее он уже был неоднократно судим за совершение имущественных преступлений.