Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 февраля -5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Барнаулец ограбил один ломбард и сдал добычу в другой

Жителя Барнаула задержали при попытке ограбить ломбард. Выяснилось, что ранее он уже ограбил аналогичное заведение и сдал добычу. Об этом рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Часы.
Часы.
СС0

Сначала барнаулец зашел в ломбард в спальном районе города и попросил посмотреть «печатку». Как только перстень оказался у него в руках, мужчина сразу убежал. Украшение он сдал в другой ломбард.

На следующий день мужчина попытался похитить часы в ломбарде уже в центре Барнаула. Когда он взял дорогостоящую вещь (якобы поближе посмотреть) и вновь попытался скрыться, сотрудник ломбарда заблокировал двери. Тогда мужчина оставил часы, вскрыл заблокированную дверь и скрылся.

Через несколько дней злоумышленника задержали, возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Ранее он уже был неоднократно судим за совершение имущественных преступлений.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость