Барнаулец оказался среди пострадавших на смертельной вечеринке в бассейне с сухим льдом

Правоохранительные органы составили список погибших и пострадавших в результате инцидента в московском банном комплексе, где в бассейне с сухим льдом утонули три человека, сообщает RT. По данным СМИ, среди них — некий Бойко А.А. 1991 года рождения, зарегистрированный в Барнауле.