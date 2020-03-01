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Происшествия

Барнаулец оказался среди пострадавших на смертельной вечеринке в бассейне с сухим льдом

Правоохранительные органы составили список погибших и пострадавших в результате инцидента в московском банном комплексе, где в бассейне с сухим льдом утонули три человека, сообщает RT. По данным СМИ, среди них — некий Бойко А.А. 1991 года рождения, зарегистрированный в Барнауле.

Смертельная вечеринка в банном комплексе в Москве
Смертельная вечеринка в банном комплексе в Москве
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Гражданин Бойко был госпитализирован с предварительным диагнозом «состояние после утопления», пишут СМИ.

Еще четыре человека попали в больницу с отравлением двуокисью углерода, токсичным действием неуточненного вещества, утоплением.

Напомним, что ЧП произошло 28 февраля на праздновании дня рождения популярного блогера-фармацевта Екатерины Диденко. Во время празднования ее муж решил устроить сюрприз и скинул в бассейн 25 кг сухого льда. После этого началась бурная химическая реакция. В результате три человека погибли — они потеряли сознание и утонули в бассейне.

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