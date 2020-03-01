Барнаулец оказался среди пострадавших на смертельной вечеринке в бассейне с сухим льдом

Гражданин Бойко был госпитализирован с предварительным диагнозом «состояние после утопления», пишут СМИ.
Еще четыре человека попали в больницу с отравлением двуокисью углерода, токсичным действием неуточненного вещества, утоплением.
Напомним, что ЧП произошло 28 февраля на праздновании дня рождения популярного блогера-фармацевта Екатерины Диденко. Во время празднования ее муж решил устроить сюрприз и скинул в бассейн 25 кг сухого льда. После этого началась бурная химическая реакция. В результате три человека погибли — они потеряли сознание и утонули в бассейне.