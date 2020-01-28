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Происшествия

Барнаулец оставил включенным обогреватель и чуть не спалил весь дом

В понедельник вечером, 27 января, в доме № 9а по улице Петра Сухова в квартире на втором этаже произошло возгорание, сообщают в паблике «Инцидент Барнаул».

Пожар в одной из квартир жилого дома. Барнаул.
Пожар в одной из квартир жилого дома. Барнаул.
https://vk.com/incident22

Как рассказали местные жители, к дому съехались много машин пожарных, скорой помощи и полиции. При помощи громкоговорителя просили жильцов эвакуироваться.

В ГУ МЧС по Алтайскому краю пояснили, что горела квартира на втором этаже пятиэтажного дома. Никто из жильцов не пострадал.

На месте происшествия работали 12 единиц техники и 35 человек личного состава.

«В условиях сильного задымления работали 4 звена газодымозащитной службы. 70 человек были эвакуированы, 20 спасены из опасной зоны. Среди выведенных из дома — 8 детей», — рассказали в ведомстве.

Причина происшествия устанавливается, по одной из версий к пожару привело неосторожное обращение с огнем. Пострадали домашние вещи в квартире на площади около 30 квадратных метров.

По словам местных жителей, один из проживающих оставил включенным спиральный обогреватель.

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