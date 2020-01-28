Барнаулец оставил включенным обогреватель и чуть не спалил весь дом

Как рассказали местные жители, к дому съехались много машин пожарных, скорой помощи и полиции. При помощи громкоговорителя просили жильцов эвакуироваться.
В ГУ МЧС по Алтайскому краю пояснили, что горела квартира на втором этаже пятиэтажного дома. Никто из жильцов не пострадал.
На месте происшествия работали 12 единиц техники и 35 человек личного состава.
«В условиях сильного задымления работали 4 звена газодымозащитной службы. 70 человек были эвакуированы, 20 спасены из опасной зоны. Среди выведенных из дома — 8 детей», — рассказали в ведомстве.
Причина происшествия устанавливается, по одной из версий к пожару привело неосторожное обращение с огнем. Пострадали домашние вещи в квартире на площади около 30 квадратных метров.
По словам местных жителей, один из проживающих оставил включенным спиральный обогреватель.