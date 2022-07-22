Барнаулец пытался передать в колонию наркотики в зубной пасте

В тавдинскую колонию ИК-26 осужденному прислали наркотики и 2 сим-карты. Спрятали это в зубной пасте и противовирусной мази.
«В трех тюбиках зубной пасты „Абсолют“ были обнаружены и изъяты 35 свертков с таблетками желтого цвета, предположительно являющимися наркотическим средством, а также в тюбике мази „Ацикловир“ 2 SIM-карты и картридер» — рассказали в ГУФСИН по Свердловской области.
Изъятые наркотики.
УФСИН по Свердловской области.
Предметы отправили заключенному, который осужден на 10 лет за продажу и хранение наркотических веществ.