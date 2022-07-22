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Происшествия

Барнаулец пытался передать в колонию наркотики в зубной пасте

21 июля в Свердловской области в колонию строгого режима осужденному прислали наркотики в зубной пасте. Запрещенные предметы нашли в посылке от жителя Барнаула. Об этом рассказали в «Инцидент Барнаул».

Изъятые наркотики.
Изъятые наркотики.
УФСИН по Свердловской области.

В тавдинскую колонию ИК-26 осужденному прислали наркотики и 2 сим-карты. Спрятали это в зубной пасте и противовирусной мази.

«В трех тюбиках зубной пасты „Абсолют“ были обнаружены и изъяты 35 свертков с таблетками желтого цвета, предположительно являющимися наркотическим средством, а также в тюбике мази „Ацикловир“ 2 SIM-карты и картридер» — рассказали в ГУФСИН по Свердловской области.

Изъятые наркотики.
Изъятые наркотики.
УФСИН по Свердловской области.

Предметы отправили заключенному, который осужден на 10 лет за продажу и хранение наркотических веществ.

Ранее в российской колонии убили заключенного.

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