Барнаулец пытался вытравить крыс дымовой шашкой, но сжег дом соседей

Житель Барнаула на территории своего участка пытался избавиться от крыс. Для этого он в подвале дома зажег дымовую шашку, из-за которой в помещении загорелись старые вещи и вспыхнул соседский дом, сообщает краевая прокуратура.

Как отмечают в ведомстве, из-за дымовой шашки загорелся скарб, который находился сверху подвальной крыши. Мужчина быстро залил огонь, но не убедился, что он был полностью ликвидирован.

Ночью его разбудил сын, который сказал, что горит их сарай и забор. Вместе с сыном барнаулец пытаться затушить пожар, но огонь быстро распространился на соседний дом.

Пожар полностью уничтожил жилой дом и имущество потерпевших. Сумма ущерба составила 1,4 млн рублей.

По статье 168 УК РФ виновному могут назначить наказание в виде лишения свободы сроком до 1 года, либо наказание в виде штрафа до 120 тыс. рублей. После вступления приговора в силу потерпевшие вправе обратиться в суд, чтобы взыскать с мужчины материальный ущерб.