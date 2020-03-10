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Происшествия

Победитель конкурса «Травести-Сибирь 2020» из Барнаула погиб в массовом ДТП

25-летний житель Барнаула, победитель конкурса «Травести-Сибири 2020», возвращался после выступления и попал в массовое ДТП под Новосибирском. Парень погиб, сообщает НГС.

ДТП в Барабинском районе.
ДТП в Барабинском районе.
Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

По официальным данным полиции, ночью 10 марта в Барабинском районе в 3:00 водитель автомобиля Toyota Estima, следовавший со стороны Омска в направлении Новосибирска, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.

После этого участниками аварии стали еще два грузовых автомобиля.

Комментарий пассажира

«Мы пошли на обгон двух фур, спокойно их объехали, проблем не возникло с этим никаких. Скорость была небольшая, 80 км/час. Мы на свою полосу въехали, обогнав две фуры. Там было место, покрытое льдом, очень скользко. И машину начало таскать. Водитель попытался выправить положение машину рулем, но не смог этого сделать. Зад машины выбросило на встречную полосу, по встречной полосе ехала фура. И она как раз врезалась в багажник нашей машины, в то место, где сидел Руслан. Его выбросило из машины в поле, в снег», — рассказал один из пассажиров минивэна.

Водитель авто не пострадал, у одного из артистов черепно-мозговая травма, еще двое доставлены в больницу с ушибами.

Барнаулец погиб на месте. Похороны пройдут 11 марта в его родном селе Озерки.

Мародеры на месте трагедии

В группе «АСТ-54» пишут, что одна из попавших в аварию фур перевозила алкоголь. На место трагедии подъезжают люди и собирают уцелевшее.

«Люди подъезжают и собирают неразбившиеся бутылки — так сказать, халяву. Грузят помногу, кто-то — даже мешками. Особенно удивил водитель, приехавший на Хаммере с алтайскими номерами», — возмущаются комментаторы.

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