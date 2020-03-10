Победитель конкурса «Травести-Сибирь 2020» из Барнаула погиб в массовом ДТП

По официальным данным полиции, ночью 10 марта в Барабинском районе в 3:00 водитель автомобиля Toyota Estima, следовавший со стороны Омска в направлении Новосибирска, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.
После этого участниками аварии стали еще два грузовых автомобиля.
Комментарий пассажира
«Мы пошли на обгон двух фур, спокойно их объехали, проблем не возникло с этим никаких. Скорость была небольшая, 80 км/час. Мы на свою полосу въехали, обогнав две фуры. Там было место, покрытое льдом, очень скользко. И машину начало таскать. Водитель попытался выправить положение машину рулем, но не смог этого сделать. Зад машины выбросило на встречную полосу, по встречной полосе ехала фура. И она как раз врезалась в багажник нашей машины, в то место, где сидел Руслан. Его выбросило из машины в поле, в снег», — рассказал один из пассажиров минивэна.
Водитель авто не пострадал, у одного из артистов черепно-мозговая травма, еще двое доставлены в больницу с ушибами.
Барнаулец погиб на месте. Похороны пройдут 11 марта в его родном селе Озерки.
Мародеры на месте трагедии
В группе «АСТ-54» пишут, что одна из попавших в аварию фур перевозила алкоголь. На место трагедии подъезжают люди и собирают уцелевшее.
«Люди подъезжают и собирают неразбившиеся бутылки — так сказать, халяву. Грузят помногу, кто-то — даже мешками. Особенно удивил водитель, приехавший на Хаммере с алтайскими номерами», — возмущаются комментаторы.