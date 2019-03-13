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Происшествия

СК: барнаулец под предлогом благотворительности надругался над девочками из малоимущих семей

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя Барнаула. Его обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении маленьких девочек из малоимущих семей, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Девочка. Ребенок.
Девочка. Ребенок.
СС0

По данным следствия, в конце 2016 года обвиняемый для удовлетворения своих сексуальных потребностей изготовил и расклеил по Барнаулу объявления. В них он указал, что оказывает благотворительную помощь малообеспеченным семьям, в которых есть дети, и указал номер своего телефона.

С 2017 по 2018 год мужчина вошел в доверие к людям, обращавшимся за материальной помощью, и приходил к ним домой под предлогом благотворительности.

В отсутствии взрослых злоумышленник совершал насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних девочек, среди которых была и ребенок-инвалид, отмечают в ведомстве.

Во время следствия доказали 5 эпизодов противоправных действий обвиняемого в отношении 5 потерпевших в возрасте от 4 до 11 лет.

Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело направили в суд.

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