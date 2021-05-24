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Происшествия

Житель Алтайского края под видом соседа вломился в квартиру к женщине и чуть не убил ее

46-летняя жительница Усть-Калманского района открыла дверь квартиры неизвестному мужчине, который жаловался на потоп.

Место происшествия.
Место происшествия.
22.мвд.рф

Незнакомец постучал в дверь и сообщил, что соседка заливает его жилье. Доверчивая женщина впустила мужчину, так как он предложил проверить течь в ванной.

«Переступив порог, он набросился на потерпевшую, начал душить, потом связал ее руки скотчем и, угрожая ножом, требовал отдать денежные средства. Женщина начала громко кричать, звать на помощь. Злоумышленник предпочёл скрыться бегством. Вскоре крики гражданки услышали соседи, которые освободили пленницу», — рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Женщина подробно описала налетчика, благодаря чему его быстро нашли. Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый 42-летний местный житель.

Около двух часов понадобилось полицейским, чтобы установить, что беглец прячется в бане у своей знакомой. При задержании он попытался скрыться: разбил окно предбанника, но все равно был задержан и доставлен в участковый пункт полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Злоумышленник под стражей.

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