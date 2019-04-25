Барнаулец под видом внештатного полицейского «развел» и ограбил прохожего

Как рассказала altapress.ru старший помощник прокурора района Елена Сербова, в сентябре 2018 года вечером молодой человек прогуливался по пр. Ленина в компании друзей. Навстречу им шел незнакомец, к которому парень пристал с расспросами: не является ли он «тем самым риэлтором, который „кинул“ его знакомых».

Прохожий от неожиданности стушевался, чем и воспользовался осужденный: представился внештатным сотрудником полиции и спросил документы у потерпевшего. Затем при поддержке друзей он потребовал у горожанина показать содержимое его сумки. Обыск парень обосновал тем, что подозревает прохожего в работе «закладчиком» наркотиков.

После того, как барнаулец достал из сумки свои вещи, молодой человек взял у него планшет, сотовый телефон и сбежал с ними. Потерпевший требовал вернуть его имущество назад, но догнать грабителя не смог.

В суде молодой человек заявил, что осознает свою вину и очень раскаивается. Ущерб от его действий оценили в 3 тыс. рублей. Осужденный возместил стоимость вещей, поэтому потерпевший не настаивал на строгом наказании.

Известно, что до этого случая лжеполицейский ранее дважды был судим за угон и хищение чужого имущества. Суд назначил ему наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2,5 года.