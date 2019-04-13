Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 апреля 14°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Барнаулец поджег женщину в ее квартире

44-летнего жителя Барнаула обвинили в том, что он с особой жестокостью пытался убить сожительницу — облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Об этом сообщили в СУ СК по Алтайскому краю.

Спичка. Огонь.
Спичка. Огонь.
СС0

Инцидент произошел в ноябре 2018 года. По версии следствия, мужчина был пьян, и «из личных неприязненных отношений» поджег женщину прямо в ее квартире. Сожительнице удалось выбежать в подъезд. Вовремя оказанная медицинская помощь, спасла ей жизнь.

В квартире загорелись некоторые вещи. Ущерб оценили почти в 200 тыс. рублей. Той же осенью этот же мужчина разбил подруге телевизор за 26 тыс. рублей.

Обвиняемый мужчина не признал. Он утверждает, что пожар произошел из-за несчастного случая. Но у следователей есть доказательства, что это неправда, пишет ведомство.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость