Барнаулец умер на стройке под Новосибирском

Тело обнаружили 2 апреля ночью в Чеменском жилмассиве, сообщает источник. Известно, что погибший проживал в Барнауле, а на стройке работал неофициально сторожем.
Проверку случившегося проводят следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В ноябре 2021 года на стройке в Новосибирске с высоты сорвалась люлька с тремя рабочими. Один мужчина погиб на месте, двое рабочих получили травмы разной степени тяжести.
В Барнауле осенью рабочего на стройплощадке насмерть придавила кирпичная стена.