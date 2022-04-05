5 апреля
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Происшествия

Барнаулец умер на стройке под Новосибирском

В селе Верх-Тула под Новосибирском погиб 30-летний мужчина. Его придавило стрелой крана, пишет «КП-Новосибирск».

Строительный кран. Стройка.
Строительный кран. Стройка.
Pixabay.com.

Тело обнаружили 2 апреля ночью в Чеменском жилмассиве, сообщает источник. Известно, что погибший проживал в Барнауле, а на стройке работал неофициально сторожем.

Проверку случившегося проводят следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В ноябре 2021 года на стройке в Новосибирске с высоты сорвалась люлька с тремя рабочими. Один мужчина погиб на месте, двое рабочих получили травмы разной степени тяжести.

В Барнауле осенью рабочего на стройплощадке насмерть придавила кирпичная стена.

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