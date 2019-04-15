Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 апреля 0°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Барнаулец получил больше 13 лет «строгача» за надругательства над пятью детьми

В Алтайском крае осудили 51-летнего жителя Барнаула. Мужчину признали виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении маленьких девочек из малоимущих семей, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
СС0

Следствие и суд установили, что в конце 2016 года барнаулец для удовлетворения своих сексуальных потребностей изготовил и расклеил по городу объявления. В них он указал, что оказывает благотворительную помощь малообеспеченным семьям, в которых есть дети, и указал номер своего телефона.

С 2017 по 2018 год мужчина вошел в доверие к людям, обращавшимся за материальной помощью, и приходил к ним домой под предлогом благотворительности.

В отсутствии взрослых барнаулец совершал насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних девочек, среди которых была и ребенок-инвалид, отмечают в ведомстве. Во время следствия доказали 5 эпизодов противоправных действий в отношении 5 потерпевших в возрасте от 4 до 11 лет.

Мужчину приговорили к 13 годам 4 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость