Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 августа 16°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Барнаулец получил 10 лет тюрьмы за убийство возлюбленной

Житель Барнаула познакомился с женщиной, снял ей квартиру и убил из-за подозрения в воровстве, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Карман, деньги.
Карман, деньги.
СС0

39-летний мужчина познакомился с 48-летней женщиной в сентябре 2018 года. Для возлюбленной он арендовал квартиру и периодически навещал ее.

В январе 2019 года при очередной встрече между ними возникла ссора. У мужчины из кармана пропали 150 тысяч рублей. Он заподозрил свою возлюбленную, схватил нож и нанес им несколько ранений в грудную клетку потерпевшей.

Убедившись, что женщина не подает признаков жизни, он запер входную дверь и ушел. Тело обнаружила хозяйка квартиры, которая пришла за квартплатой.

Мужчина признал свою вину, но заявил, что не хотел убивать любимую.

Следком отмечает, что ранее он уже отбывал наказание за преступления против личности.

Суд приговорил злоумышленника к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость