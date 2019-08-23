Барнаулец получил 10 лет тюрьмы за убийство возлюбленной

Житель Барнаула познакомился с женщиной, снял ей квартиру и убил из-за подозрения в воровстве, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

39-летний мужчина познакомился с 48-летней женщиной в сентябре 2018 года. Для возлюбленной он арендовал квартиру и периодически навещал ее.

В январе 2019 года при очередной встрече между ними возникла ссора. У мужчины из кармана пропали 150 тысяч рублей. Он заподозрил свою возлюбленную, схватил нож и нанес им несколько ранений в грудную клетку потерпевшей.

Убедившись, что женщина не подает признаков жизни, он запер входную дверь и ушел. Тело обнаружила хозяйка квартиры, которая пришла за квартплатой.

Мужчина признал свою вину, но заявил, что не хотел убивать любимую.

Следком отмечает, что ранее он уже отбывал наказание за преступления против личности.

Суд приговорил злоумышленника к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.