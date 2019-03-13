Барнаулец получил штраф в полмиллиона за сбыт казахстанской водки

Жителя Барнаула осудили за сбыт нелицензионного алкоголя из Казахстана в особо крупном размере. Этим спиртным мужчина торговал как минимум три года.

Как altapress.ru рассказала старший помощник прокурора Ленинского района Светлана Касьянова, в 2015—2018 годах горожанин закупал в Казахстане алкоголь через неустановленных лиц, которые незаконно перевозили бутылки через границу. При этом товар не был «паленкой», так как казахстанская маркировка на нем имелась.

Полученные партии барнаулец размещал в гаражах, которые арендовал в разных районах Барнаула. Затем он расклеивал объявления на столбах, публиковал их в интернете и размещал визитки в общественных местах со сведениями о продаже недорогого алкоголя. Продажи шли в разных объемах — от 10 бутылок до нескольких ящиков.

Когда деятельность бутлегера пресекли, у него в гаражах нашли водки, вина, коньяка и шампанского на сумму более 1 млн рублей по российским ценам. По звонкам в его телефоне вышли на свидетелей, которые подтвердили его вину. На некоторое время барнаульца даже заключили под стражу в СИЗО.

Поскольку мужчина ранее не был судим, суд решил, что он не заслуживает лишения свободы, и назначил ему наказание в виде штрафа — 450 тыс. рублей.