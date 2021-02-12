Барнаулец помог ДПС задержать пьяного водителя

Неравнодушный барнаулец заметил странное поведение водителя на ул. Малахова. На Власихинской его автомобиль угодил в кювет.
Рядом были сотрудники ДПС, к которым и поспешил свидетель. Полицейские подошли к водителю Mitsubishi и поняли что тот нетрезв: запах алкоголя и невнятная речь это выдавали, рассказывают в полиции.
Догадку подтвердило освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.
Позже выяснилось, что 54-летний мужчина уже лишен прав. Его доставили в отдел полиции, а иномарку отправили на спецстоянку.
«Уважаемые жители Алтайского и краевой столицы, если вы стали невольными свидетелями нарушения правил дорожного движения, просьба обращаться в дежурную часть ГИБДД города Барнаула по телефону 391−090», — призывают правоохранители.
Ранее на пересечении Павловского тракта и улицы Просторная очевидцы сняли автомобиль, который слетел в кювет и перевернулся.