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Происшествия

Барнаулец помог ДПС задержать пьяного водителя

Житель Барнаула увидел хаотично движущийся автомобиль Mitsubishi Lancer и не остался равнодушным. Он «сел на хвост», а вскоре увидел, что подозрительная машина съехала в кювет.

За рулем автомобиля.
За рулем автомобиля.
pixabay.com.

Неравнодушный барнаулец заметил странное поведение водителя на ул. Малахова. На Власихинской его автомобиль угодил в кювет.

Рядом были сотрудники ДПС, к которым и поспешил свидетель. Полицейские подошли к водителю Mitsubishi и поняли что тот нетрезв: запах алкоголя и невнятная речь это выдавали, рассказывают в полиции.

Догадку подтвердило освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

Позже выяснилось, что 54-летний мужчина уже лишен прав. Его доставили в отдел полиции, а иномарку отправили на спецстоянку.

«Уважаемые жители Алтайского и краевой столицы, если вы стали невольными свидетелями нарушения правил дорожного движения, просьба обращаться в дежурную часть ГИБДД города Барнаула по телефону 391−090», — призывают правоохранители.

Ранее на пересечении Павловского тракта и улицы Просторная очевидцы сняли автомобиль, который слетел в кювет и перевернулся.

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