Барнаулец попал в тюрьму за любовь к велосипеду

Кража произошла в августе этого года. Похитителя задержал проходивший мимо полицейский. Он услышал крики прохожих и увидел, как мужчина пытается скрыться на спортивном велосипеде.
Самое удивительное в этой истории то, что задержание произвел участковый уполномоченный, проходящий службу в Ненецком национальном округе и прибывший в Барнаул для участия в соревнованиях среди сотрудников полиции. Он догнал вора и сбил его с ног. Уже в ноябре суд вынес задержанному обвинительный приговор.
Добавим, что велосипед не был пристегнут возле магазина на замок. Поэтому владельцу крупно повезло.