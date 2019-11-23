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Происшествия

Барнаулец попал в тюрьму за любовь к велосипеду

Незадачливый житель Барнаула получил год тюрьмы за кражу велосипеда возле магазина «Мария-Ра». Он хотел украсть спортивную модель, а нарвался на спортивного полицейского.

Велосипед.
Велосипед.
Михаил Хаустов

Кража произошла в августе этого года. Похитителя задержал проходивший мимо полицейский. Он услышал крики прохожих и увидел, как мужчина пытается скрыться на спортивном велосипеде.

Самое удивительное в этой истории то, что задержание произвел участковый уполномоченный, проходящий службу в Ненецком национальном округе и прибывший в Барнаул для участия в соревнованиях среди сотрудников полиции. Он догнал вора и сбил его с ног. Уже в ноябре суд вынес задержанному обвинительный приговор.

Добавим, что велосипед не был пристегнут возле магазина на замок. Поэтому владельцу крупно повезло.

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