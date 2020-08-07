Барнаулец попросил у незнакомцев закурить и поплатился жизнью

В начале июня в Барнауле двое местных жителей до смерти избили человека, который попросил у них сигарету. Об этом рассказали в краевом следкоме.

Мужчины 28 и 30 лет в тот вечер купили в пивном магазине спиртное и направились домой. В это время на улице молодой человек попросил их угостить сигаретой, на что один из обвиняемых беспричинно ударил его.

«Движимый чувством товарищества, его друг также стал наносить удары молодому человеку, который не оказывал сопротивления. При этом обвиняемые с жестокостью избивали руками и ногами в основном по голове потерпевшего», — говорится в сообщении ведомства.

На следующий день избитый скончался от закрытой черепно-мозговой травмы с кровоизлиянием в мозг.

Обвиняемые частично признали свою вину. Потерпевший, по их словам, первым начал драку, а они лишь защищались.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) передали в суд.