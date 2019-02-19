Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 февраля -2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Барнаулец потерял крупную сумму в надежде выиграть приз

Мошенники под предлогом выплаты денежного приза выманили у 21-летнего жителя Барнаула 9 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Ноутбук, соцсети, Интернет.
Ноутбук, соцсети, Интернет.
Открытые источники в Интернете (ССО)

Полицейские выяснили, что молодой человек нашел в интернете сайт по проведению опросов. Парень прошел тестирование и получил уведомление о том, что выиграл 69 тысяч рублей. Для получения денег нужно было оплатить комиссию за перевод.

Потерпевший ввел в специальном окне номер карты и другие данные. С банковского счета списали 164 рубля, но выигрыш так и не пришел. Молодой человек подумал, что не прошла полная оплата и начал нажимать кнопку «оплатить». После 7 нажатий банк заблокировал карту, однако барнаулец разблокировал ее и продолжил оплачивать комиссию.

Вскоре парень заметил, что со счета каждый раз списывались деньги, которые превысили сумму комиссии. Барнаулец потерял 9 тысяч рублей, полицейские возбудили уголовное дело.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость