Барнаулец потерял крупную сумму в надежде выиграть приз

Мошенники под предлогом выплаты денежного приза выманили у 21-летнего жителя Барнаула 9 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Полицейские выяснили, что молодой человек нашел в интернете сайт по проведению опросов. Парень прошел тестирование и получил уведомление о том, что выиграл 69 тысяч рублей. Для получения денег нужно было оплатить комиссию за перевод.

Потерпевший ввел в специальном окне номер карты и другие данные. С банковского счета списали 164 рубля, но выигрыш так и не пришел. Молодой человек подумал, что не прошла полная оплата и начал нажимать кнопку «оплатить». После 7 нажатий банк заблокировал карту, однако барнаулец разблокировал ее и продолжил оплачивать комиссию.

Вскоре парень заметил, что со счета каждый раз списывались деньги, которые превысили сумму комиссии. Барнаулец потерял 9 тысяч рублей, полицейские возбудили уголовное дело.