Барнаулец пойдет под суд за кражу двух футболок и джемпера

По предварительным данным, подозреваемый взяв две мужские футболки и джемпер, незаметно сложил их к себе в пакет и покинул торговый зал. Стоимость похищенного товара составила около 8 тыс. рублей.
«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции по Железнодорожному району УМВД России по городу Барнаулу установили и задержали подозреваемого в хищении одежды из магазина спортивных товаров», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
В ходе разбирательств сотрудники полиции установили, что молодой человек причастен к еще одному аналогичному эпизоду.
В отношении барнаульца возбуждено уголовное дело по статье «Кража».