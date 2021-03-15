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Происшествия

Барнаулец пойдет под суд за кражу двух футболок и джемпера

В Барнауле задержали молодого человека 2002 года рождения за кражу в спортивном магазине одного из торгового центра.

Мужчина в футболке.
Мужчина в футболке.
pixabay.com

По предварительным данным, подозреваемый взяв две мужские футболки и джемпер, незаметно сложил их к себе в пакет и покинул торговый зал. Стоимость похищенного товара составила около 8 тыс. рублей.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции по Железнодорожному району УМВД России по городу Барнаулу установили и задержали подозреваемого в хищении одежды из магазина спортивных товаров», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

В ходе разбирательств сотрудники полиции установили, что молодой человек причастен к еще одному аналогичному эпизоду.

В отношении барнаульца возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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