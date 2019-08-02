Барнаулец пойдет под суд за то, что выложил в сеть интимное видео с бывшей девушкой

48-летний барнаулец признался в том, что разозлился на бывшую девушку и из мести выложил в интернет ее видео с интимными подробностями. Теперь он пойдет под суд, сообщает региональный следком.

По данным следствия, в августе 2018 года снял на мобильный телефон видео интимных подробностей жизни своей девушки. Позже та рассталась с мужчиной, который в феврале 2019 года из мести создал страницу в соцсети и разместил там видеозапись.

Эти действия нарушили право девушки на неприкосновенность частной жизни, личную тайну, защиту чести и доброго имени. Потерпевшая написала заявление, следствие возбудило дело по ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни, то есть незаконное распространение сведений о частой жизни лица, составляющих его личную и семейную тайну, без его согласия).

В ходе следствия мужчина полностью признал вину. Следком передал материалы дела в суд. Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.