Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 августа 19°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Барнаулец пойдет под суд за то, что выложил в сеть интимное видео с бывшей девушкой

48-летний барнаулец признался в том, что разозлился на бывшую девушку и из мести выложил в интернет ее видео с интимными подробностями. Теперь он пойдет под суд, сообщает региональный следком.

Секс, женщина.
Секс, женщина.
СС0

По данным следствия, в августе 2018 года снял на мобильный телефон видео интимных подробностей жизни своей девушки. Позже та рассталась с мужчиной, который в феврале 2019 года из мести создал страницу в соцсети и разместил там видеозапись.

Эти действия нарушили право девушки на неприкосновенность частной жизни, личную тайну, защиту чести и доброго имени. Потерпевшая написала заявление, следствие возбудило дело по ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни, то есть незаконное распространение сведений о частой жизни лица, составляющих его личную и семейную тайну, без его согласия).

В ходе следствия мужчина полностью признал вину. Следком передал материалы дела в суд. Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость