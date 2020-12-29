Барнаулец поживился кошельком и телефоном оппонента после драки и получил срок

Двое жителей Барнаула подрались около одного из баров. После конфликта мужчины разошлись, но один из участников все-таки «заработал» себе уголовное наказание.

В процессе драки у одного из барнаульцев из кармана выпали сотовый телефон и портмоне. Он, не заметив потери, с места драки удалился, а его оппонент забрал чужие вещи.

«С похищенным имуществом обвиняемый скрылся, распорядившись им впоследствии по своему усмотрению», — рассказали в прокуратуре Железнодорожного района Барнаула.

Суд признал похитителя виновным. С учетом того, что он положительно характеризуется по месту работы и жительства, мужчина получил 1 год 6 месяцев условно, добавила помощник прокурора Железнодорожного района Наталья Гребенкина.