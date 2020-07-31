Барнаулец при обгоне вылетел на встречку, где врезался в машину и автобус

Инцидент произошел вечером 30 июля в Калманском районе на 68 километре автодороги А-322 «Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан» — примерно в 1 километре от села Кубанка.
«Мужчина 1985 года рождения, управляя автомобилем Toyota Corolla, двигался со стороны Барнаула в сторону Алейска. Совершая обгон не успел завершить маневр и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 21102 под управлением мужчины 1995 года рождения», — рассказали в ведомстве.
После мужчина «влетел» в автобус Higer, который ехал в сторону Барнаула по маршруту «Новосибирск — Рубцовск».
В результате ДТП пострадали два человека. Пассажирку Toyota Corolla, девушку 1986 года рождения, госпитализировали в барнаульскую горбольницу № 1, а водителя отечественного авто увезли в Алейскую районную больницу.
Стоит отметить, что в автобусе находились 32 пассажира, никто не пострадал.