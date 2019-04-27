Барнаулец пришел в пивной бар с крупной суммой денег и стал жертвой разбойников

Как рассказала altapress.ru помощник прокурора Железнодорожного района Анна Щиренко, ночью в одном из пивных заведений двое приятелей познакомились с молодым человеком, при котором была крупная сумма денег — более 300 тыс. рублей. Они увидели у потерпевшего деньги, когда он рассчитывался за спиртное, и решили его ограбить.

Спустя некоторое время парни притаились возле бара и, завидев своего нового знакомого, напали на него, избили и отобрали деньги. После этого они скрылись с места преступления и потратили деньги. Потерпевший получил травмы средней степени тяжести.

Нападавшие свою вину в судебном заседании не признали. Они утверждали, что избили молодого человека после того, как он якобы их оскорбил. Однако суд эту версию отверг и приговорил мужчин к 7 и 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Иск потерпевшего о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда удовлетворили. Виновные будут выплачивать деньги в солидарном порядке.